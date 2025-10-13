Московская область нарастила объем производства сливок

По итогам восьми месяцев 2025 года производители Подмосковья выпустили более 9 тыс. тонн сливок, что на 8,64% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион обеспечивает 4,2% от общего объема производства сливок в России и 12,5% — от объема производства в Центральном федеральном округе. Это позволяет ему входить в тройку лидеров по этому показателю в стране. Среди ведущих производителей региона — ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», ООО «Коломенское» и ООО «МОЖАЙСКОЕ МОЛОКО».

Напомним, что узнать о мерах поддержки молочной отрасли можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.