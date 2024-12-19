Московская область нарастила объемы экспорта продукции АПК в Конго

По итогам 11 месяцев 2024 года Подмосковье увеличило объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в 6,5 раза в Республику Конго в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном в Конго поставляют мясо птицы. За последние три года в регионе фиксируется также среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в эту республику — он составляет 193%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.