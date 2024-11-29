Московская область нарастила объемы инвестиций в основной капитал

По итогам трех кварталов 2024 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу подмосковных организаций составил более триллиона рублей, что почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.