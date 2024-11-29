Московская область нарастила объемы инвестиций в основной капитал
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
По итогам трех кварталов 2024 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу подмосковных организаций составил более триллиона рублей, что почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, физический объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 6,4%. В ведомстве также зафиксировали ускорение темпов роста ближе к концу данного периода.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.