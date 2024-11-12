Московская область нарастила объемы производства чая

Подмосковье нарастило объемы производства чая, по итогам девяти месяцев 2024 года в регионе выпустили более 24,8 тысячи тонн продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что это позволило области войти в число лидеров по производству черного и зеленого чая среди регионов Центрального федерального округа России — здесь производят свыше 87% чая от общего объема. В числе крупных производителей региона находятся компании «МАЙ», «ФАБРИКА «АХМАД ТИ» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.