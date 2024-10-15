Московская область нарастила объемы производства йогуртов

За восемь месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 246,3 тысячи тонн йогурта, что на 10,1% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что регион является лидером по объемам производства кисломолочных продуктов, 80% из которых — йогурты. В Подмосковье выпускают более 73% от общего объема йогуртов, произведенных в Центральном федеральном округе, а также более 46% — от общероссийского объема.

Крупными производителями данной продукции в регионе являются АО «Эйч Энд Эн» в городском округе Чехов, ООО «Эрманн» с производством в Раменском округе, ООО «Коломенское» из Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.