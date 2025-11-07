Московская область нарастила объемы производства муки

По итогам девяти месяцев 2025 года в Подмосковье произвели 209,1 тыс. тонн пшеничной муки, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в преддверии Дня булочек сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.