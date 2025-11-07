Московская область нарастила объемы производства муки
Фото: [istockphoto.com/Bogdan Stanojevic]
По итогам девяти месяцев 2025 года в Подмосковье произвели 209,1 тыс. тонн пшеничной муки, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в преддверии Дня булочек сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На долю региона пришлось 10,2% в общем объеме производства муки в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 3,2% – в общероссийском производстве. Среди крупнейших производителей этой продукции в ведомстве выделили АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агроцентрсбыт» и ООО «Подольский мукомольный завод».
