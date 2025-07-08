Московская область нарастила производство детских смесей

Производство детских смесей в Подмосковье выросло на 8%

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Фото: [Медиасток.рф]

По итогам первых пяти месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели 12,7 тыс. тонн сухого молока и детских молочных смесей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе выпускают 84% от всего объема продукции в Центральном федеральном округе и 56% — от общероссийского объема. Среди крупнейших подмосковных производителей можно выделить АО «ДП „Истра-Нутриция“, ООО „ФАРМАЛАКТ“ и ЗАО „Инфаприм“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области