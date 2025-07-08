Московская область нарастила производство детских смесей
Производство детских смесей в Подмосковье выросло на 8%
Фото: [Медиасток.рф]
По итогам первых пяти месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели 12,7 тыс. тонн сухого молока и детских молочных смесей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что в регионе выпускают 84% от всего объема продукции в Центральном федеральном округе и 56% — от общероссийского объема. Среди крупнейших подмосковных производителей можно выделить АО «ДП „Истра-Нутриция“, ООО „ФАРМАЛАКТ“ и ЗАО „Инфаприм“.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.