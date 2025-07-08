Московская область нарастила производство детских смесей

По итогам первых пяти месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели 12,7 тыс. тонн сухого молока и детских молочных смесей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.