Московская область нарастила производство томатных соусов

По итогам семи месяцев 2025 года предприятия Подмосковья выпустили более 21 тыс. условных банок томатных соусов и кетчупов, что на 9,1% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе выпускают более 28% от всего объема томатных соусов в Центральном федеральном округе и 5% – от общероссийского производства. Подмосковье занимает третье место в России по этому показателю. Среди крупных предприятий отрасли – ООО «АСТРАХАНКА», НАО «ДАРСИЛ», ООО «ПК Мэтр» и ООО «Руконт».

