Московская область оказалась в числе призеров Всероссийской премии «Служение»

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение», запущенной по поручению президента России Владимира Путина, Подмосковье вошло в число призеров. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия», директор школы им. Д. И. Зернова в Подольске Евгений Лукошников стал лауреатом в номинации «Великое наследие — для будущих поколений» с проектом «Пока едины — мы непобедимы!»

«Юнармия — одно из самых многочисленных движений у нас в Подмосковье. Сейчас оно насчитывает более 58 тыс. молодых ребят, которые принимают активное участие в жизни региона. У нас 10 Домов Юнармии, один из которых, в Подольске, был признан лучшим в России в 2024 году. Патриотические мероприятия и акции собирают тысячи ребят, и не только из Подмосковья, но и из других субъектов РФ, в том числе ЛНР и ДНР, а также из Белоруссии», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, под руководством Евгения Лукошникова школьники представляют Подмосковье на федеральном уровне и принимают участие в патриотических играх и конкурсах. Он стал начальником регионального отделения «Юнармии» в 2023 году, через год вошел в состав Главного штаба движения. Он также лично курирует гуманитарные сборы помощи участникам специальной военной операции.

«В регионе при поддержке Министерства информации и молодежной политики проводится большая работа по вовлечению детей и молодежи в полезную общественно значимую деятельность, патриотику. Мы совместно проводим военно-спортивные игры, слеты, семинары, акции», — сказал Евгений Лукошников.

Отметим, что премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.