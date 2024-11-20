Московская область оказалась в числе регионов-лидеров по ликвидации незаконных свалок

Подмосковье оказалась на втором месте в России по скорости ликвидации незаконных свалок. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные исследования авторитетной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На первом и третьем месте оказались Рязанская и Челябинская области соответственно. В общей сложности в Подмосковье в 2024 году выявили 933 незаконные свалки, 927 из них — уже ликвидировали. В аналитической службе FinExpertiza уточнили, что в стране второй год подряд снижается число таких свалок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.