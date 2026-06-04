Московская область представила единую цифровую сеть для ЖКХ на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме Подмосковье презентовало масштабный проект цифровизации сферы жилищно‐коммунального хозяйства. В рамках инициативы 386 объектов водокоммунального хозяйства региона объединят в единую цифровую сеть с помощью датчиков телеметрии, сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сегодня система ЖКХ функционирует в ограниченном режиме без централизованного контроля: отсутствует единая платформа для оперативного мониторинга поставки коммунальных ресурсов. На каждом водозаборном узле до 10 сотрудников вручную собирают и обрабатывают данные.

Новая цифровая система призвана кардинально изменить ситуацию. Ее ключевые преимущества: полное автоматическое оповещение при выходе любых параметров за установленные нормативы, в ЖКХ‐Контуре будет аккумулироваться более 4 тыс. верифицированных записей, на обслуживание каждого объекта потребуется всего 1 сотрудник, данные об отключениях и ремонтах в режиме реального времени передаются в «Добродел», Единую книгу жалоб и ЕДДС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.