Московская область приняла участие в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой»

Около 1 тыс. юнармейцев из Московской, Тверской, Калужской, Тульской областей и Москвы приняли участие в VII открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой», посвященной 80-й годовщине Великой Победы, ее организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это наше традиционное мероприятие, которое проходит в Московской области с 2019 года. У детей и молодежи растет интерес к патриотическим играм все больше — в прошлом году «В белоснежных полях под Москвой» приняли участие 120 отрядов, а в этом году их уже 130. Надеюсь, эта встреча станет началом продуктивного сотрудничества и крепкой дружбы между ребятами», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия перед участниками с напутственными словами выступили начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России, участник специальной военной операции с позывным «Струна» Владислав Головин и начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Юнармейцы приняли участие в «Зарнице», сборке и разборке автомата Калашникова, проверили свои знания о Великой Отечественной войне и не только. По результатам игры на первом месте оказались отряд «Варяг» из Подольска и отряд «Крепость», из Можайска.

Помимо этого, в рамках мероприятия также провели конференцию по духовно-нравственному воспитанию молодежи, приуроченную ко Дню православной молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.