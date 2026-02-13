Московская область стала лидером по производству безалкогольных напитков

По итогам 2025 года Подмосковье стало лидером по производству безалкогольных напитков в России, объем выпуска данной продукции достиг 2,8 млн литров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион занял первое место как в Центральном федеральном округе, так и по стране в целом. Его доля в общероссийском объеме производства составила 27%, в ЦФО — 58,8%. Среди крупных региональных предприятий в ведомстве выделили ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС», ГК «Черноголовка» и ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.