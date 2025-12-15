Московская область стала одним из лидеров всероссийского экологического рейтинга
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье было признано одним из лидеров экологического рейтинга. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на итоги реализации федерального проекта «Экологическое благополучие» в России.
«Особенно отраден тот факт, что при составлении рейтинга учитывался уровень общественной удовлетворенности проводимой работой. Другими словами, жители ценят нашу работу, и это для нас остается главным стимулом не ослаблять темпов», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
Помимо Подмосковья в число лидеров вошли Липецкая и Челябинская области, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия.
