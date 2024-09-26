Московская область стала одним из регионов-лидеров в России по производству зефира

В Подмосковье за семь месяцев 2024 года произвели 4,1 тысячи тонн зефира, что на две тысячи тонн больше объемов, произведенных в прошлом году. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что по этому показателю регион является один из лидеров в Центральном федеральном округе и в России. В Подмосковье выпускают 25,8% от общего объема зефира в ЦФО и 11,9% — в масштабах страны. Наиболее крупными подмосковными производителями этой сладости являются ООО «Конфаэль Коллекция», ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», ООО «Первый шоколатье» и ЗАО БКК «Коломенский».

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