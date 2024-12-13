Московская область увеличила экспорт детских товаров в три раза

Подмосковье втрое увеличило экспорт детских товаров, в этой индустрии в регионе работают более 150 промышленных предприятий. Об этом по итогам координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года» сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общее число занятых в индустрии — свыше 10 тысяч человек. Область активно экспортирует детские и спортивные товары, занимая второе место в России по объему экспорта этой группы товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в региона для развития этого сектора предоставляют широкий спектр мер поддержки. Так, например, в действует программа «Земля за 1 рубль», на которой можно построить новое производство, предоставляются субсидии в рамках компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования, гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности и не только. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.