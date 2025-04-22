Московская область увеличила производство кормов для домашних животных

Производство кормов для непродуктивных животных, включая кошек и собак, в Подмосковье по итогам первых двух месяцев 2025 года выросло на 11,1% в сравнении с показателями прошлого года, регион является лидером в России по этому показателю. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В данной отрасли работают 32 региональных предприятия, с начала года они изготовили 84,5 тыс. тонн продукции. Это более 47% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 31% — от общероссийского. Произведенный корм поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж, включая страны Закавказья, Белоруссию, Казахстан и другие.

Среди крупных региональных производителей в ведомстве выделили ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий», АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец», ООО «Рубис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.