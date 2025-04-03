Московская область увеличила выпуск кукурузных палочек

По итогам первых двух месяцев 2025 года подмосковные производители выпустили 3,3 тыс. тонн кукурузных палочек и аналогичных продуктов, что на 25,1% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе произвели более 63,5% общего объема данного вида продукции в Центральном федеральном округе и более 28% — общероссийского объема. В общей сложности в 2024 году предприятия региона изготовили 20,6 тыс. тонн кукурузных палочек.

В ведомстве уточнили, что крупнейшими производителями продукции в регионе являются компания ООО «РУССКАРТ», которая выпускает кукурузные палочки под брендом «Кузя Лакомкин» в Мытищах, а также ООО «Пеликан К» из Подольска и ООО «Грация» из Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.