Московская область увеличит инвестиции в основной капитал

Подмосковье планирует увеличить объем инвестиций в основной капитал в 2024 году до 1,7 триллиона рублей, к 2030 году он вырастет до 3,5 триллиона рублей. Об этом по итогам публичных слушаний по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, которые прошли в Московской областной Думе, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«У нас три ключевых целевых ориентира: увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и пополнение бюджета налогами», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что основными источниками дохода областного бюджета являются налоги от бизнеса, предпринимательства и промышленности. Их направляют на реализацию важных социальных программ.

В ведомстве добавили, что регион один из первых в России внедрил все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и продолжает работу над совершенствованием механизмов деятельности органов государственной власти с инвесторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.