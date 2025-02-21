Московская область увеличит объем производства кофе

В Подмосковье нарастят производство кофе после того, как компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа расширит действующее предприятие. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Фонд развития промышленности Московской области выдал льготный займ на сумму свыше 106 млн рублей компании «Московская кофейня на паяхъ» для реализации проекта увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект составит более 148 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует закупить технологическое оборудование, которое потребуется для выпуска сублимированного растворимого кофе и сублимированного цикория. Запустить производство планируют в 2025 году, после этого здесь выпускать более 450 тонн кофе и цикория в год.

Напомним, что компания производит более 100 наименований продукции, у нее есть свои кофейные плантации в Колумбии и Доминикане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.