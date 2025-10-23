Московская область увеличит производство мясной продукции к 2030 году

К 2030 году Подмосковье планирует увеличить объемы производства продукции АПК на 25% по сравнению с показателями 2021 года и нарастить экспортные поставки в 1,5 раза, в мясном животноводстве планируется достичь объема производства в 350 тыс. тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, производство мяса скота и птицы вырастет на 6%, свинины — на 3%, крупного рогатого скота — на 2%. В регионе насчитывается более 100 организаций, которые суммарно произвели 305 тыс. тонн мяса. Для наращивания производства ведется работа над двумя новыми инвестиционными проектами, а также над вводом новых мощностей.

В ведомстве добавили, что Подмосковье занимает лидирующие позиции в экспортном направлении. Ему удалось обеспечить 77% поставок говядины и 44% поставок свинины от общероссийского экспорта на международные рынки в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.