Московская область вошла в число регионов-лидеров по итогам премии «Экспортер года 2024»

Подмосковье заняло второе место в федеральном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024», которую утвердило Правительство России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производители региона заняли пять призовых мест. Так, например, среди крупного бизнеса победу в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» одержало ООО «ТК «Мираторг», которое занимается экспортом мяса говядины, свинины, птицы и их субпродуктов, зерна и зерновых продуктов.

Победителей наградят в середине октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России», которые пройдет в Москве. Отметим, что конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.