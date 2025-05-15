Московская область завоевала полный комплект наград Национальной премии «Умный город»

Московской области удалось завоевать полный комплект наград III Национальной премии «Умный город», губернатор Московской области Андрей Воробьев был удостоен специальной премии «За вклад в цифровизацию городского хозяйства», четыре подмосковных сервиса — признаны одними из лучших в стране. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Современные умные технологии играют важную роль в эффективном управлении городом. Благодаря вниманию нашего губернатора к цифровой трансформации в Подмосковье успешно реализуются инновационные проекты: мы реализуем 38 проектов с использованием искусственного интеллекта, оцифровали все массовые госуслуги», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, одним из главных новых проектов стал сервис «ВсеСети», который оценили в Минстрое России. Он одержал победу в номинации «Коммунальная инфраструктура». С его помощью Мособлгаз, который строит газопровод, может выложить свой инженерно-топографический план для одновременного согласования.

Кроме того, сервис «Библиотеки Подмосковья» стал вторым в номинации «Культурный город», муниципальный центр управления Жуковского округа — в номинации «Чистый город».

Автоматизированная система передачи показаний общедомовых приборов учета вошла в тройку лидеров в номинации «Энергичный город», она помогает в режиме онлайн контролировать потребление коммунальных услуг, обнаружить проблему и не только.

В номинации «Заботливый город» также был отмечен портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти рекомендации по подготовке к родам, уходу за ребенком и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.