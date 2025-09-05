Московская область станет площадкой для выставки техники и современного энергооборудования

В среду, 10 сентября, в Красногорске на территории Правительства Московской области пройдет выставка техники и современного энергооборудования, в рамках которой ведущие российские и международные компании представят новейшие разработки для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

На выставке можно будет ознакомиться с техникой, современным оборудованием, передовыми технологиями и успешными кейсами от лидеров рынка. Так, например, электросетевая компания «Россети Московский регион» представит компактный унифицированный переходной пункт 110 кВ, который позволяет соединить воздушные и кабельные линии электропередачи на опоре. Свои разработки также представят компания ООО «Пиэлси Технолоджи», ООО «Завод Кристалл», АО «Мособлэнерго», ООО «Телематические решения», ГК «Лартех», TBEA (Китай), ООО ПО «Форэнерго», НИУ «МЭИ», учебные заведения Подмосковья — Шатурский энергетический техникум и Щелковский колледж.

Выставка пройдет в рамках Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада», организаторами которого выступили Правительство Московской области совместно с ПАО «Россети» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Регистрация участников идет на сайте форума.

