Московский областной молодежный парламент провел первое заседание нового созыва

Московский областной молодежный парламент провел первое заседание нового — восьмого — созыва. Об этом сообщили в Московской областной думе.

Формирование нового состава стартовало в августе. Предварительно в 49 муниципалитетах сформировали новые составы муниципальных молодежных парламентов, в которые прошли 725 человек.

В думу было подано 52 комплекта документов от муниципалитетов и еще шесть — от молодежных общественных объединений. В результате в новый созыв молодежного парламента региона были приняты 54 человека.

В ходе первого заседания был избран председатель молодежного парламента. Им стала Татьяна Некрасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с активистами областного отделения Российского движения детей и молодежи.