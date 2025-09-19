Московский областной онкодиспансер получил новое оборудование для лабораторных исследований
Новое лабораторное оборудование передали онкодиспансеру Подмосковья
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Московский областной онкодиспансер получил новое оборудование для проведения лабораторных исследований. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, учреждению передали новый гематологический анализатор. Его использование позволит сократить время ожидания результатов анализов, отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Наталья Агафонова.
«Быстрая диагностика позволяет врачам оперативно корректировать схемы лечения и повышать его эффективность. Кроме того, высокая точность измерений снижает риск диагностических ошибок, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний», — сказала она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с января учреждениям региона передали около 3,6 тыс. единиц новой техники.