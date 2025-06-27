Московский областной онкологический диспансер получил новое лабораторное оборудование
Новый микроскоп передали Московскому областному онкодиспансеру
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Московский областной онкологический диспансер получил новое лабораторное оборудование — учреждению передали современный микроскоп, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам заведующей лабораторией Натальи Агафоновой, использование нового оборудования поспособствует выявлению патологий на более ранних стадиях.
«Кроме того, благодаря возможности детального изучения клеточных изменений врачи смогут точнее подбирать индивидуальные схемы терапии для каждого пациента», — отметила она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для перинатальных центров области планируется закупить новую современную технику.