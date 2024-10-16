Московский областной центр крови провел более двухсот выездных акций в этом году

С начала 2024 года Московский областной центр крови провел 235 выездных донорских мероприятий, во время которых было собрано почти 5,7 тысячи литров крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, благодаря неравнодушным людям и работе Московского областного центра крови. Для удобства жителей сдать кровь можно не только в самом центре крови, но и во время выездных акций, которые он проводит», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Собранную кровь и ее компоненты смогут использовать для оказания помощи пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только.

Областной центр крови работает без выходных с 8:00 до 14:00. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

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