Московской области одобрили создание новой особой экономической зоны

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон поддержала проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» в Подмосковье на заседании рабочей группы, которое прошло под руководством зампреда Правительства России Александра Новака. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках проекта в регионе создадут шестую особую экономическую зону площадью около 30 га, в создание ее инфраструктуры направят более 1,2 млрд рублей.

«При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8 млрд рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, там разместятся предприятия, занятые в сфере разработок и производства медоборудования, фармацевтики, систем климатического контроля и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.