Мособлдума: более 60 тыс. человек зарегистрировались на платформе «Волонтеры Подмосковья»

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил волонтеров Подмосковья с региональным Днем добровольца. Он отметил, что в регионе на платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрированы более 60 тыс. человек.

«Благородный труд наших волонтеров – воплощение милосердия, душевной щедрости и твердой гражданской ответственности. Невзирая ни на что, ежедневно они отдают свое время и силы тем, кто нуждается в помощи», — отметил Брынцалов.

По его словам, в области волонтерам доступны различные меры поддержки, в том числе питание, оплата проезда, страхование здоровья или жизни. В общей сложности застраховались более 1,1 тыс. человек.

В рамках проекта «Доброе дело» было отправлено более 8,4 тыс. тонн гумпомощи. С начала текущего года — около 900 тонн.

В Анапе трудились более 200 подмосковных волонтеров, на федеральном голосовании по благоустройству — свыше 3,8 тыс., на мероприятиях в рамках Всероссийской недели субботников — около 6 тыс.

Ранее сообщалось, что подмосковных волонтеров поздравил губернатор Андрей Воробьев.