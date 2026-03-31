Мособлдума и Законодательное собрание Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Мособлдума и Законодательное собрание Нижегородской области будут сотрудничать

Фото: [Пресс-служба Правительства МО]

Московская областная дума и Законодательное собрание Нижегородской области будут сотрудничать. Соответствующее соглашение подписали председатели парламентов Игорь Брынцалов и Евгений Люлин.

В рамках подписания стороны обсудили сотрудничества. Это нормотворческая деятельность, организация бюджетного процесса, поддержка туризма, внедрение информационных технологий, поддержка участников СВО.

«Предложили коллегам посмотреть, как у нас устроена реабилитация — мы открыли первый в стране объединенный протезно-реабилитационный центр для ветеранов СВО. Всего у нас работает четыре центра реабилитации», — отметил Брынцалов.

Люлин отметил, что укрепление сотрудничества между парламентами является ключом к решению многих актуальных вопросов.

