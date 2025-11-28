Мособлдума: три жительницы Подмосковья удостоены звания «Мать-героиня»

Три жительницы Подмосковья получили почетное звание «Мать-героиня», сообщили в Московской областной думе. Это женщины, воспитывающие 10 и более детей.

Так, первой обладательницей звания стала Татьяна Салтыкова из Орехово-Зуево, которая родила и воспитала 17 детей. Она получила звание «Мать-героиня» в 2022 году.

Вторая женщина, получившая почетное звание, — мать 10 детей из Протвино Екатерина Зотова, третья — Ольга Шведова из Наро-Фоминска, воспитавшая 14 детей. Они получили звания в 2024 и 2025 годах соответственно.

Обладательницам звания «Мать-героиня» положена единоразовая федеральная выплата в размере 1 млн. рублей.

Также в ноябре был принят закон, согласно которому все матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. По решению женщины часть льгот можно будет заменить на ежемесячную денежную выплату в размере 72,4 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность приемным семьям региона.