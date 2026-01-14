АО «Мособлэнерго» получило Национальную премию «Безопасная работа» в номинации «За популяризацию вопросов безопасного труда». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, коллектив предприятия был награжден дипломом и памятной стелой, отметили в министерстве.

Премия является престижной отраслевой наградой и важной частью Всероссийского проекта «Безопасная работа» компании «ТехноПрогресс». Ежегодно она признает заслуги лучших компаний, формирующих новые стандарты безопасности на рабочих местах по всей стране.

В компании «Мособлэнерго» придерживаются комплексного подхода по популяризации безопасности. Так, проводятся тематические дни охраны труда, уроки электробезопасности в школах, экскурсии для студентов. Соблюдение стандартов подрядными организациями находится на строгом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздников энергетиков области.