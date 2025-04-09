«Мособлэнерго» реконструирует шесть и построит три трансформаторные подстанции в Подольске
В Подольске в течение года модернизируют электросетевые объекты
Фото: [Медиасток.рф]
В Подольске в течение этого года будут модернизированы несколько электросетевых объектов. Работы проведут специалисты компаний ПАО «Россети Московский регион» — Южные электрические сети» и АО «Мособлэнерго».
Так, филиал «Россетей» проведет модернизацию шести питающих центров в районе Красной Горки, Весенней, Восточного, «Лаговского», Северного и у МЦД-2 «Подольск». Кроме того, будут отремонтированы трансформаторные подстанции и распределительные пункты более чем в десяти населенных пунктах.
«Мособлэнерго» проведет реконструкцию шести и строительство трех трансформаторных подстанций, а также обновит и проложит более 30 км высоковольтных кабельных линий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет реализована масштабная программа по электроснабжению.