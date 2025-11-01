«Мособлэнерго» заключило договор о сотрудничестве с подмосковным колледжем «Энергия» в Реутове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Цель сотрудничества — подготовка профессиональныз рабочих кадров. В рамках соглашения будут заключаться договоры о целевом обучении по направлению «электроэнергетика», а также организовываться практика для студентов на предприятии и их трудоустройство.

Также будут проходить встречи с родителями учащихся, экскурсии и дни открытых дверей в компании, консультации по закупке оборудования для колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в межрегиональном энергетическом форуме.