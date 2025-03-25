Мособлгаз запустил программу бесплатного обучения для участников СВО

В рамках программы можно бесплатно обучиться одной из востребованных профессий в газовой отрасли и устроиться на работу в компанию. Так, доступны следующие направления обучения: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; слесарь по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов; слесарь аварийно-восстановительных работ; слесарь для выполнения строительно-монтажных работ при строительстве объектов газораспределения и газопотребления; сварщик, сварщик полимерных материалов, оператор сварки полимерных материалов; стропальщик. Кроме того, можно пройти курс повышения квалификации по профессии «слесарь-сантехник».

Для участия в проекте нужно отправить заявку на почту: svo@mosoblgaz.ru. Также заявку можно подать онлайн по этой ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 554-22-94, +7 (925) 738-71-20.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о старте приема заявок на участие в программе «Герои Подмосковья».