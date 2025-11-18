Мособлводоканал получил три единицы новой техники

Мособлводоканал получил три единицы новой специализированной техники. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, предприятию передали каналопромывочную машину для очистки трубопроводов и два манипулятора на базе «КамАЗ 6×6» для перемещения тяжелых грузов.

В числе преимуществ новой техники — повышение скорости реагирования на обращения жителей, улучшенная способность справляться с большими объемами работ, сокращение времени ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регион поступила первая партия новой техники для коммунальных предприятий муниципалитетов.