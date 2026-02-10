Мособлводоканал провел 619 работ на сетях водоснабжения и канализации за неделю
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Мособлводоканал провел 619 работ на сетях водоснабжения и канализации региона за неделю. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К примеру, за указанный период специалисты устранили 221 засор канализации и отремонтировали 21 участок сетей холодного водоснабжения.
Так, в Рошале на КНС №4 заменили подшипники на электродвигателе насоса и устранили неисправность на оборудовании. В Электрогорске на ВЗУ №1 промыли все фильтры в фильтровальном зале.
