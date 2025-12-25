Мособлводоканал с начала года ликвидировал более 11,9 тыс. засоров канализации
Фото: [Министерство ЖКХ Московской области]
Мособлводоканал с начала 2025 года ликвидировал более 11,9 тыс. засоров канализации. Итоги работы предприятия подвели в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Многие из ликвидированных засоров были отнесены к категории сложных. Основной причиной их возникновения стал сброс посторонних предметов в канализацию.
Для устранения серьезных засоров используется современное оборудование, включая гидродинамические машины и вакуумные установки.
Жителям напомнили о правилах пользования системой водоотведения. Попадание в канализацию посторонних предметов может привести к серьезным засорам.
