Мособлводоканал с начала года ликвидировал более 11,9 тыс. засоров канализации

Мособлводоканал с начала 2025 года ликвидировал более 11,9 тыс. засоров канализации. Итоги работы предприятия подвели в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Многие из ликвидированных засоров были отнесены к категории сложных. Основной причиной их возникновения стал сброс посторонних предметов в канализацию.

Для устранения серьезных засоров используется современное оборудование, включая гидродинамические машины и вакуумные установки.

Жителям напомнили о правилах пользования системой водоотведения. Попадание в канализацию посторонних предметов может привести к серьезным засорам.

