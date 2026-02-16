Мособлводоканал усилил аварийно-восстановительную службу
Мособлводоканал увеличил число аварийных бригад
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Мособлводоканал усилил аварийно-восстановительную службу и обновил оснащение. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, предприятие увеличило число аварийных бригад в филиалах. Теперь их не 19, а 22. В составе каждой из них — бригадир, три слесаря и водитель.
В работе задействованы специализированные аварийно-восстановительные автомобили, оснащенные всем необходимым оборудованием.
По словам главы министерства Кирилла Григорьева, всего было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, в том числе 121 автомобиль аварийно-восстановительной службы.
