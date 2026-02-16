Мособлводоканал усилил аварийно-восстановительную службу и обновил оснащение. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, предприятие увеличило число аварийных бригад в филиалах. Теперь их не 19, а 22. В составе каждой из них — бригадир, три слесаря и водитель.

В работе задействованы специализированные аварийно-восстановительные автомобили, оснащенные всем необходимым оборудованием.

По словам главы министерства Кирилла Григорьева, всего было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, в том числе 121 автомобиль аварийно-восстановительной службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход проведения модернизации Каширской ГРЭС.