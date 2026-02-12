Мособлводоканал за месяц провел более 70 проверок для пресечения незаконного сброса стоков

Мособлводоканал за месяц провел более 70 проверок для пресечения незаконного сброса сточных вод. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Отбор проб из контрольных колодцев абонентов увеличился на 93% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули важность данной работы: причиной негативного воздействия на экологию часто становится сброс стоков с превышением концентрации загрязняющих веществ.

В рамках контроля специалисты отбирают пробы из колодца абонента и передают в аккредитованную лабораторию. В случае выявления превышений абоненту направляют протокол, акт отбора проб и счет за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.