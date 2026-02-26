Мособлводоканал за неделю ликвидировал 235 засоров на канализационных сетях

За прошедшую неделю специалисты Мособлводоканала устранили 235 засоров на канализационных сетях Подмосковья. Работы велись в круглосуточном режиме. Для ликвидации аварийных ситуаций задействовали специальную технику — каналопромывочные машины и илососы.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, профилактика засоров ведется на всех уровнях. Более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения заторов и защиты сетей от коррозии. Кроме того, обслуживание ведется и на крупных объектах инфраструктуры — канализационно-насосных станциях и очистных сооружениях, где оборудование наиболее уязвимо при попадании посторонних предметов.

Главной причиной засоров, по данным специалистов, остается неправильная эксплуатация сантехники. Чаще всего трубы забивают влажные салфетки, гигиенические средства, ватные палочки, пищевые отходы и тканевые изделия. Эти предметы не растворяются в воде и быстро образуют заторы. Специалисты в очередной раз призвали жителей не использовать унитазы и раковины в качестве урн — такая привычка помогает предотвращать аварии, экономить ресурсы и продлевать срок службы коммунального оборудования.

