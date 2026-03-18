Мособлводоканал за неделю устранил 289 засоров на сетях водоотведения

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 289 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, крупный засор устранили на одной из улиц Орехово-Зуева. С помощью илососной машины с насосом высокого давления извлекли около 6 кг бытового мусора.

Чаще всего причиной возникновения засоров является несоблюдение правил пользования канализацией: сброс текстиля, гигиенических принадлежностей и другого бытового мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области обновят около 100 объектов водоснабжения и водоотведения.