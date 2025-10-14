Мособлводоканал заменил более 250 задвижек в рамках подготовки к зимнему периоду

В Подмосковье в рамках подготовки к зимнему периоду специалисты Мособлводоканала заменили 253 задвижки на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Использование новых задвижек позволяет равномерно распределять воду по направлениям, регулировать давление, контролировать расходы ресурсов, предотвращать утечки.

В 56 округах региона перед зимой провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. Было промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области модернизируют около 150 объектов водоснабжения и водоотведения.