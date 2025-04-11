Мост в деревне Поречье в Рузе закроют на капремонт

В Рузе 15 апреля закроют мост в деревне Поречье для проведения ремонтных работ. Об этом жителей предупредили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонта сооружение будет демонтировано. Его опоры отремонтируют, а конусы укрепят. Также будет устроено пролетное строение, мостовое полотно, водоотвод.

На время ремонта объезд легкового транспорта будет возможен через Тучково, Молодиково и Игнатьево. Для пешеходов открыт временный мост.

Запуск рабочего движения по отремонтированному сооружению запланирован на сентябрь текущего года.

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