«Мострансавто»: ежедневно из автобусов компании убирают до 4 тонн мусора

В АО «Мострансавто» рассказали, как проходит ежедневная уборка автобусов компании. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На предприятии работают 365 мойщиков и 341 уборщик подвижного состава. Салоны автобусов приводят в порядок ежедневно. Сотрудники собирают оставленные пассажирами бутылки, обертки и другие отходы.

«За сутки утилизируется до 4 тонн различного мусора», - отметили в компании.

Также после окончания рабочей смены на маршруте и возвращения в автопарки филиалов автобусы моют и проводят в салонах влажную уборку — моют пол, чистят сиденья, протирают поручни.

Пассажиров призвали не мусорить в автобусах, не рисовать на окнах и не портить обивку сидений.

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