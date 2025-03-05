«Мострансавто» подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством труда и соцзащиты Южной Осетии

АО «Мострансавто» будет сотрудничать с Южной Осетией. Предприятие подписало соответствующее соглашение с Министерством труда и соцзащиты Южной Осетии, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках сотрудничества подмосковное предприятие намерено привлекать на работу водителей и технических специалистов из Южной Осетии.

Компания предлагает вахтовый метод работы. Если сотрудник хочет переехать в Подмосковье на постоянное место жительства, ему окажут помощь с жильем, трудоустройством супругов, устройством детей в образовательные учреждения.

Ранее в компании рассказали о запуске специального чат-бота по набору сотрудников.