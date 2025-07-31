Мострансавто предоставит автобусы для участников Сырного фестиваля в Истре

Автобусы АО «Мострансавто» будут перевозить участников Сырного фестиваля, который будет проходить в деревне Дубровское городского округа Истра с 1 по 3 августа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиров будут бесплатно доставлять в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки и обратно. Перед этим все транспортные средства прошли предрейсовый контроль. Кроме того, с водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и не только.

В ведомстве уточнили, что на фестивале молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед и не только представят более 300 российских фермеров и ремесленников, вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.