Мострансавто провело почти сто антитеррористических тренировок провели в Подмосковье

С начала 2024 года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах АО «Мострансавто» провели 72 тренировки, направленные на обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и транспортных средств компании. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках таких тренировок сотрудники компании отрабатывают оперативные действия, которые нужно предпринять при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций. Кроме того, это позволяет проверить знания работников в части транспортной безопасности. Так, например, в Люберцах отрабатывали порядок действий сотрудников при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, в салоне автобуса.

Мероприятия проводятся при участии представителей территориальных подразделений правоохранительных органов, экстренных служб и администраций округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.