«Мострансавто» с начала года отправило на утилизацию более 10 тыс. изношенных шин

АО «Мострансавто» с начала текущего года передало на утилизацию более 10 тыс. старых автомобильных покрышек. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий вес отправленных на переработку шин составил порядка 300 тонн. Их переработают в резиновую крошку, которая применяется в самых разных видах производства.

Кроме того, предприятие в этом году передало на утилизацию 26 тонн запчастей, не подлежащих ремонту и восстановлению, и 28 кубометров отработанного масла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона работу общественного транспорта.