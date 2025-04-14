«Мострансавто» с начала года отправило на утилизацию более 10 тыс. изношенных шин
Около 300 тонн старых шин передало на утилизацию «Мострансавто» в 2025 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
АО «Мострансавто» с начала текущего года передало на утилизацию более 10 тыс. старых автомобильных покрышек. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общий вес отправленных на переработку шин составил порядка 300 тонн. Их переработают в резиновую крошку, которая применяется в самых разных видах производства.
Кроме того, предприятие в этом году передало на утилизацию 26 тонн запчастей, не подлежащих ремонту и восстановлению, и 28 кубометров отработанного масла.
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